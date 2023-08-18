Экс-руководитель Формулы-1 отрицает свое участие в инциденте с Массой

Экклстоун заявил, что не помнит, чтобы говорил о событиях 2008 года.

Берни Экклстоун отрицает, что знал о намеренной аварии Нельсона Пике, в результате которой Фелипе Масса лишился чемпионского титула, пишет GP Blog.

Напомним, ранее испанец подал иск с требованием компенсации и признания факта, что скандальная авария на Гран-при Сингапура стоила ему чемпионства в 2008 году.

В 2023 году экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун неожиданно заявил, что знал о подоплеки произошедшего еще на Гран-при Бразилии, но решил умолчать, чтобы спасти серию от скандала.

Журналисты обратились к Экклстоуна за комментарием относительно его раннего интервью. Функционер заявил, что не помнит, чтобы говорил нечто подобное.

Ранее, напомним, Карлос Сайнс заявил, что Феррари стоит принять свое текущее положение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!