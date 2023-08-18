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Экс-руководитель Формулы-1 отрицает свое участие в инциденте с Массой

Экклстоун заявил, что не помнит, чтобы говорил о событиях 2008 года.
Сегодня, 20:47
Берни Экклстоун / Getty Images
Берни Экклстоун / Getty Images

Берни Экклстоун отрицает, что знал о намеренной аварии Нельсона Пике, в результате которой Фелипе Масса лишился чемпионского титула, пишет GP Blog.

Напомним, ранее испанец подал иск с требованием компенсации и признания факта, что скандальная авария на Гран-при Сингапура стоила ему чемпионства в 2008 году.

В 2023 году экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун неожиданно заявил, что знал о подоплеки произошедшего еще на Гран-при Бразилии, но решил умолчать, чтобы спасти серию от скандала.

Журналисты обратились к Экклстоуна за комментарием относительно его раннего интервью. Функционер заявил, что не помнит, чтобы говорил нечто подобное.

Ранее, напомним, Карлос Сайнс заявил, что Феррари стоит принять свое текущее положение.

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