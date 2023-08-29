iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Леклеру "не терпится" опробовать болид 2024 года, который ему пообещала Феррари

Главное, чтобы потом монегаск не получил удар от реальности того, каким оказалась итальянская машина.
Вчера, 22:05
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Недавно руководитель отдела по разработке шасси Феррари Энрико Кардиле признал, что аэродинамические характеристики являются главной слабостью болида SF-23.

Однако он пообещал совершить революцию, а не эволюцию, в разработке болида 2024 года в попытке вернуть команду к победам.

Узнав о настрое Кардиле, Шарль Леклер выразил желание поскорее забыть о проблемах SF-23 и попробовать новую машину.

"Приятно это слышать. И, конечно, я не могу дождаться, чтобы испытать ее", - цитирует монегаска официальный сайт Формулы 1.

"Во-первых, мне нужно закончить этот сезон. Но мы должны идти только в другом направлении, потому что на данный момент машиной действительно сложно управлять. Просто очень, очень сложно быть на пределе".

Читай также: Ральф Шумахер: Я считаю, дни Переса в Ред Булл сочтены

"Как только мы приближаемся к пределу, мы просто не знаем, что произойдет. Именно это и произошло во время квалификации (когда Леклер разбил болид). Это сложная ситуация".

Напомним, что по ходу Гран-при Нидерландов Шарль Леклер был вынужден сойти с дистанции из-за полученных повреждений болида.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

Статьи по теме

Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
"У меня плохая память": Хэмилтон прокомментировал решение Массы отсудить титул чемпиона 2008 года "У меня плохая память": Хэмилтон прокомментировал решение Массы отсудить титул чемпиона 2008 года
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
НБА23:58
Даллас отчислил из состава трехкратного чемпиона НБА
Европа23:40
Названа команда года по версии ассоциации профессиональных футболистов
Европа23:33
Холанд - лучший игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов
Теннис23:09
Свитолина без проблем обыграла немецкую теннисистку в первом раунде US Open
Европа22:59
Сака - лучший молодой игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов
Европа22:53
Азар мог вернуться в АПЛ этим летом
Сборные22:41
Япония и Ангола прекратили борьбу за победу на ЧМ-2023
Европа22:31
Защитника Ливерпуля могут отстранить на несколько матчей
Сборные22:28
Италия и Австралия присоединились к командам, которые выступят на групповом этапе ЧМ-2023
Сборные22:17
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Канада разгромила Латвию, Литва обыграла Черногорию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK