Леклеру "не терпится" опробовать болид 2024 года, который ему пообещала Феррари

Главное, чтобы потом монегаск не получил удар от реальности того, каким оказалась итальянская машина.

Недавно руководитель отдела по разработке шасси Феррари Энрико Кардиле признал, что аэродинамические характеристики являются главной слабостью болида SF-23.

Однако он пообещал совершить революцию, а не эволюцию, в разработке болида 2024 года в попытке вернуть команду к победам.

Узнав о настрое Кардиле, Шарль Леклер выразил желание поскорее забыть о проблемах SF-23 и попробовать новую машину.

"Приятно это слышать. И, конечно, я не могу дождаться, чтобы испытать ее", - цитирует монегаска официальный сайт Формулы 1.

"Во-первых, мне нужно закончить этот сезон. Но мы должны идти только в другом направлении, потому что на данный момент машиной действительно сложно управлять. Просто очень, очень сложно быть на пределе".

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"Как только мы приближаемся к пределу, мы просто не знаем, что произойдет. Именно это и произошло во время квалификации (когда Леклер разбил болид). Это сложная ситуация".

Напомним, что по ходу Гран-при Нидерландов Шарль Леклер был вынужден сойти с дистанции из-за полученных повреждений болида.

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