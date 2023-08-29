Леклеру "не терпится" опробовать болид 2024 года, который ему пообещала Феррари
Недавно руководитель отдела по разработке шасси Феррари Энрико Кардиле признал, что аэродинамические характеристики являются главной слабостью болида SF-23.
Однако он пообещал совершить революцию, а не эволюцию, в разработке болида 2024 года в попытке вернуть команду к победам.
Узнав о настрое Кардиле, Шарль Леклер выразил желание поскорее забыть о проблемах SF-23 и попробовать новую машину.
"Приятно это слышать. И, конечно, я не могу дождаться, чтобы испытать ее", - цитирует монегаска официальный сайт Формулы 1.
"Во-первых, мне нужно закончить этот сезон. Но мы должны идти только в другом направлении, потому что на данный момент машиной действительно сложно управлять. Просто очень, очень сложно быть на пределе".
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"Как только мы приближаемся к пределу, мы просто не знаем, что произойдет. Именно это и произошло во время квалификации (когда Леклер разбил болид). Это сложная ситуация".
Напомним, что по ходу Гран-при Нидерландов Шарль Леклер был вынужден сойти с дистанции из-за полученных повреждений болида.
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