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Ральф Шумахер: Я считаю, дни Переса в Ред Булл сочтены

Команда и пилот уже согласовали досрочное расторжение контракта.
Сегодня, 18:56
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Эксперт Sky Sports Ральф Шумахер убежден, что Серхио Перес покинет Ред Булл после текущего сезона.

Ранее, напомним, глава "быков" Кристиан Хорнер заявлял, что мексиканец останется в Ред Булл, однако у многих есть сомнения по этому поводу.

Шумахер убежден, что дни Переса в Ред Булл сочтены. Гельмут Марко никогда не относился тепло к Чеко, и это отношение только ухудшалось из-за его частых ошибок. Вероятней всего, с пилотом уже договорились о его уходе.

"Серхио Перес допустил очередную ошибку, когда врезался в барьеры при въезде на пит-лейн и заработал штраф за это действие, что в итоге стоило ему второго места.

Я считаю, его дни в Ред Булл сочтены. Не сказать, что доктор Гельмут Марко известен теплым отношением к Пересу. Вряд ли Перес – тот человек, который очень успешно с этим справляется, и этим я могу объяснить серьезные просчеты.

На протяжении уик-энда Перес выглядел очень раздраженным, разочарованным, а также отсутствующим. Полагаю, уже достигнута договоренность о разрыве по окончании сезона", - пишет Шумахер для Sky Sports.

Также эксперт заявил, что вероятней всего партнером Макса на следующий сезон станет Ландо Норрис.

Также стало известно, что Лиам Лоусон станет заменой Даниэля Риккардо, пока тот будет лечить травму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес

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