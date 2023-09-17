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Автоспорт

Стролл пропустит гонку Гран-при Сингапура после аварии в квалификации

В Астон Мартине решили поберечь своего пилота.
Сегодня, 14:58
Стролл попал в аварию во время квалификации / Getty Images
Стролл попал в аварию во время квалификации / Getty Images

Пилот Астон Мартин Лэнс Стролл не примет участие в гонке Гран-при Сингапура, которая состоится в воскресенье, 17 сентября, после аварии в квалификации.

Накануне канадский автогонщик в конце первого сегмента квалификационных заездов не справился со входом в поворот и разбил свой болид.

После аварии Стролл смог самостоятельно выбраться из болида, однако, как сообщил руководитель Астон Мартина Майк Крак, в команде решили поберечь своего гонщика и предоставить ему время на восстановление. На старт гонки он не выйдет.

"Вся команда рада, что Лэнс смог выбраться из болида после вчерашней аварии, однако он все еще ощущает последствия. Нашим приоритетом сейчас является его полное и скорейшее выздоровление. Вместе мы решили, что он пропустит гонку и вместо нее сосредоточится на возвращении в кокпит на Гран-при Японии в следующие выходные", - приводит слова Крака официальный сайт Астон Мартина.

Напомним, на ISPORT доступно полное расписание и результаты Гран-при Сингапура.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Сингапура Астон Мартин Лэнс Стролл

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