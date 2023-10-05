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Автоспорт

Леклер: Феррари сделает шаг вперед и сократит отставание от Ред Булл

Монегаск уверен, что Скудерия сможет приблизиться к "быкам" в следующем сезоне.
Вчера, 23:54
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Во второй части сезона-2023 Феррари подала признаки жизни, что немного обрадовало пилотов команды.

Так, Шарль Леклер оптимистично настроен на следующий сезон и уже ждет того момента, когда он сможет сесть за руль нового болида Скудерии.

"С одной стороны, всегда нужно смотреть на себя. Думаю, что, начиная со второй части сезона, после Зандвоорта, мы многому научились. Так что, в этом мы счастливы", - цитирует монегаска Motorsport.

"Конечно, мы понимаем, что Ред Булл все еще слишком далеко впереди. МакЛарен тоже прогрессирует. Когда они достигают своего пика, они чрезвычайно сильны, как в Сузуке". 

"Но мы больше довольны тем, чему мы научились. Поэтому мы меньше расстроены отставанием от Ред Булл. Мы также поняли, что сможем сделать значительный шаг вперед в будущем, который, надеюсь, поможет нам сократить отставание от Ред Булл как можно быстрее".

Ранее владелец Астон Мартина Лоуренс Стролл выступил против создания новой команды в Формуле 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

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