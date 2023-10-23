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Автоспорт

Хэмилтон и Леклер были дисквалифицированы

Болиды пилотов не прошли инспекцию.
Сегодня, 07:31
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были дисквалифицированы после технической инспекции болидов.

Результат пилотов Мерседес и Феррари, финишировавших на втором и третьем местах, был аннулирован после того, как стюарды осмотрели их болиды.

В результате инспекции оказалось, что планки под днищем их болидов тоньше установленной нормы. Причиной тому стали кочковатая трасса в Остине и субботний спринт.

Однако по правилам ФИА пилоты несут ответственность за состояние болида, а потому оба пилота были дисквалифицированы. Потому Ландо Норрис стал вторым, а Карлос Сайнс третьим, также в очки попали Алекс Албон и Логан Сарджент.

Отметим, что для новичка Уильямс это первые очки в сезоне, а также он стал первым американцем с 1993 года, который заработал очки в Формуле-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон Шарль Леклер

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