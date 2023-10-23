Расселл: Это просто тема сезона - упущенные шансы

Джордж Расселл считает, что в этом сезоне команда допускает слишком много ошибок.

Напомним, британский пилот финишировал седьмым на Гран-при США, однако он считает, что изначально был в проигрышном положении.

К тому же Джордж отметил, что в прошлом сезоне команда всегда выжимала максимум из ситуации, а в этом все совсем иначе.

"Это просто тема сезона, такое ощущение – упущенные шансы. Я с самого начала оказался в невыгодном положении, плохо стартовал. Затем мы перешли на хард и были вынуждены немного экономить топливо, беречь мотор. Мы ехали примерно на секунду медленнее, а потом вернулись на медиум и были быстрейшими на трассе. Я приблизился к Максу на десять секунд и к Льюису на несколько секунд.

Безусловно, это еще один упущенный шанс. Это просто тема сезона. Не думаю, что в прошлом году мы упустили хоть один шанс за 22 гонки, а в нынешнем где-то в 50 процентах случаев оказывались далеки от того, чтобы заработать максимально возможное количество очков", – цитирует пилота RaceFans.

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