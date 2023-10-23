Вольфф: Мы просчитались, а остальные все сделали верно

Тем не менее в Мерседес не очень расстроены результатом.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф прокомментировал дисквалификацию Льюиса Хэмилтона.

Напомним, что британец финишровал вторым на Гран-при США, но был дисквалифицрован после инспекции болида.

Вольфф заявил, что главной сложностью уик-эндов со спринтом является выбор настроек, и в этом аспекте команда допустила огромную ошибку.

"Выбор настроек на Гран-при со спринтом – это всегда испытание, поскольку у вас всего одна часовая тренировка. Тем более на кочковатой Трассе Америк и с новинками.

Но, в конечном счете, все это не имеет значения. Мы просчитались, а другие все сделали верно – и у правил нет другой трактовки. Так что нужно собраться, вынести урок из случившегося и стать сильнее на следующем гоночном уик-энде", – цитирует Вольффа RaceFans.

Чуть более оптимистично отреагировал операционный директор команды Эндрю Шовлин. Он также отметил, что правило закрытого парка сильно влияет на результаты команд, однако команда все равно показала отличную скорость.

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