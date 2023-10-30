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Руководитель Ред Булл выступил в защиту Переса

Чеко лишь пытался проявить себя в домашней гонке.
Сегодня, 10:21
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Кристиан Хорнер заявил, что нельзя винить Переса за попытку захватить лидерство в домашней гонке.

Напомним, что мексиканец досрочно завершил Гран-при Мексики после столкновения на первом же повороте с Шарлем Леклером.

По мнению Хорнера, Чеко провел хороший уик-энд, а вчера он показал отличный старт и затем сознательно пошел на риск, чтобы заполучить первую позицию.

"Да, большой контраст. Очередной потрясающий заезд Макса, полное, безоговорочное доминирование, а для Чеко домашняя гонка обернулась абсолютным разочарованием. Он сорвался с места как ракета и въезжал в первый поворот, набрав такой импульс. Нельзя винить его за попытку захватить лидерство на домашнем этапе.

У него 13-летний опыт выступлений в Формуле-1. Думаю, в тяжелые моменты важна поддержка. До того момента он проводил прекрасный уик-энд и стремился стать лидером домашней гонки в Мехико на фоне безумной поддержки трибун. Три машины не могут одновременно въехать в один поворот, и, к сожалению, он просто оказался пострадавшим", – цитирует руководителя Ред Булл Planet F1.

С полным обзором Гран-при Мексики вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес

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