Мерседес лишился главы технического отдела

Майк Эллиотт принял решение не продлевать контракт с командой, а взять перерыв в своей карьере.

Глава технического отдела Мерседес Майк Эллиотт заявил о том, что он покидает команду Формулы 1, сообщает Motorsport.

Эллиотт присоединился к "серебряным стрелам" в 2012 году в качестве руководителя отдела аэродинамики после работы в МакЛарене и Лотус-Рено.

Он сыграл важную роль в успехе, которого немецкий коллектив добился в Формуле 1 в эпоху турбо-гибридов.

Его текущий контракт истекает в конце этого года. В начале сезона он ушел с должности технического директора в результате обмена должностями с Джеймсом Эллисоном.

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Теперь же Эллиотт решил, что сейчас подходящее время, чтобы двигаться дальше. Он объявил о своем решении всем сотрудникам команды на базе.

Ожидается, что он возьмет перерыв, после которого будешь решать, что он будет делать в будущем.

Говоря о своем решении, Эллиотт сказал, что хочет на некоторое время отвлечься от напряженности Формулы 1 после 23 лет упорной работы.

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