Руководитель Феррари: Отрезок на харде испортил Леклеру Гран-при Мексики

Фредерик Вассер признал, что Скудерия так и не сумела раскрыть потенциал самой жесткой резины.

Пилот Феррари Шарль Леклер стартовал первым на Гран-при Мексики, однако в конце заезда ему пришлось довольствоваться лишь третьим местом.

Проведя сильный первый отрезок на медиуме, монегаску поставили хард за несколько кругов до аварии Кевина Магнуссена, которая привела к остановке гонки.

Во время красных флагов команда заменила Шарлю поврежденное переднее антикрыло, но не решилась поставить обратно медиум, который работал лучше харда.

В итоге Леклер так и не сумел заставить резину работать как следует и вскоре Льюис Хэмилтон на медиуме отобрал у него второе место. Руководитель Скудерии Фредерик Вассер признал, что отрезок на харде был ужасен, но он заявил, что команда даже не рассматривала возврат на медиум.

"Я считаю, что первый отрезок прошел нормально. Мы отставали от Макса (Ферстаппена) на 0,3-0,4 с. Учитывая повреждения машины, я думаю, это был почти хороший отрезок", - цитирует Вассера Motorsport.

"Но на харде нам так и не удалось заставить шины работать. Мы не поставили медиум, потому что нам пришлось бы ехать на нем 35 кругов или что-то в этом роде. Мы не ожидали, что сможем проехать 35 кругов".

"У нас был плохой отрезок в конце, это понятно, это главная проблема сегодня. Но первая часть гонки прошла очень хорошо. Я думаю, что мы сейчас делаем шаг вперед: мы завоевали четыре поула из шести последних гонок".

Ранее стало известно, что глава технического отдела Мерседес принял решение покинуть команду по окончанию нынешнего сезона.

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