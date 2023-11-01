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Леклер убежден, что в следующем сезоне Феррари сделает большой шаг вперед

Команда уверена в своей работе.
Сегодня, 15:59
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Шарль Леклер заявил, что в следюущем сезоне Феррари сделает большой шаг вперед.

Команда отлично поработала над болидом во второй половине текущего сезона, и теперь они лучше готовы к следующему году.

"Я сделал небольшой шаг в правильном направлении. И стал комфортнее чувствовать себя за рулем болида. Например, мне гораздо сложнее было уезжать из США, не заработав очков, в то время как там я провел хороший уик-энд. Но это гонки. И сейчас, как мне кажется, мы получили доказательство того, что я действительно добился прогресса.

Команда на правильном пути, потому что мы уже видели доказательства этому. Я говорю это, основываясь не только на том, что сам стал чувствовать себя заметно комфортнее за рулем болида, но и на том, насколько конкурентоспособен наш болид и в каких областях мы теряем скорость относительно конкурентов.

Работа над развитием болида, проделанная по ходу второй половины сезона, подтверждает то, что мы на правильном пути. И в следующем году мы должны сделать самый большой шаг вперед", – рассказал Леклер racingnews365.

Ранее также сообщалось, что Мерседес остался без главы технического отдела.

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