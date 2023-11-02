Андретти: Команды Формулы 1 считают нас кучкой деревенщин

Американец никогда не мог подумать, что создать собственную команду "королевских гонок" будет такой большой проблемой.

Майкл Андретти надеется, что ему удастся заполучить место для своей команды на стартовой решетке Формулы 1 к началу сезона 2025 года.

Но при этом он признает тот факт, что нынешние команды "королевы автоспорта" создают ему достаточно проблем в осуществлении своего плана.

"Мы должны осознать, во что ввязываемся. Мы много вникаем в политику и тому подобное. Так оно и есть. И мы с этим справимся", - цитирует американца Autosport.

"Я не думал, что попасть туда будет так сложно. Но мы докажем нашу ценность, чтобы там оказаться. Во-первых, они думают, что мы здесь кучка деревенщин и что мы не знаем, что делаем".

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"Но поскольку у нас большой опыт в гонках, мы можем подойти к этому с другой точки зрения, чем все остальные, и это может сработать".

Ранее президент ФИА Мохаммед бин Сулайем поддержал Майкла Андретти, заявив, что Формуле 1 нужно "больше команд и меньше гонок".

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