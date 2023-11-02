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Автоспорт

Андретти: Команды Формулы 1 считают нас кучкой деревенщин

Американец никогда не мог подумать, что создать собственную команду "королевских гонок" будет такой большой проблемой.
Сегодня, 16:58
Майкл Андретти / Getty Images
Майкл Андретти / Getty Images

Майкл Андретти надеется, что ему удастся заполучить место для своей команды на стартовой решетке Формулы 1 к началу сезона 2025 года.

Но при этом он признает тот факт, что нынешние команды "королевы автоспорта" создают ему достаточно проблем в осуществлении своего плана.

"Мы должны осознать, во что ввязываемся. Мы много вникаем в политику и тому подобное. Так оно и есть. И мы с этим справимся", - цитирует американца Autosport.

"Я не думал, что попасть туда будет так сложно. Но мы докажем нашу ценность, чтобы там оказаться. Во-первых, они думают, что мы здесь кучка деревенщин и что мы не знаем, что делаем".

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"Но поскольку у нас большой опыт в гонках, мы можем подойти к этому с другой точки зрения, чем все остальные, и это может сработать".

Ранее президент ФИА Мохаммед бин Сулайем поддержал Майкла Андретти, заявив, что Формуле 1 нужно "больше команд и меньше гонок".

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