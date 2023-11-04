Хаас запросил пересмотр итогов Гран-при США

Хюлькенберг может попасть в очки, если протест примут.

Хаас решил воспользоваться правом просить пересмотр результатов, пишет The Race.

Американская команда просит пересмотреть результаты Гран-при США из-за нарушений пилотами границ трассы.

В частности, стюарды не стали наказывать Алекса Албона и Серхио Переса, который несколько раз выходили за пределы трассы в шестом повороте.

Позднее ФИА признала, что там неправильно установлена камера, потому для штрафов не было четких доказательств.

Хаас обязан предоставить доказательства, которые не были доступны стюардам непосредственно после гонки. В противном случае команде откажут в праве на пересмотр итогов.

В случае дополнительных штрафов Нико Хюлькенберг может попасть в очковую зону.

Напомним, что с раписанием и результатами Гран-при Бразилии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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