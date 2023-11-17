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Сайнс будет оштрафован за замену поврежденных деталей болида на Гран-при Лас-Вегаса

Непредвиденные обстоятельства в виде неготовности трассы не стали для стюардов аргументом.
Сегодня, 12:52
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс получит штраф за замену поврежденных элементов болида после непредвиденного инцидента на первой практике Гран-при Лас-Вегаса.

Ранее первая сессия свободных заездов на городской трассе была сорвана после того, как плохо закрепленный канализационный люк оторвался и серьезно повредил болид гонщика Скудерии.

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Команда Феррари после случившегося подала запрос на замену силовой установки без наказания, но он был отклонен.

В своем заявлении стюарды отметили, что принимают во внимание непредвиденные внешние обстоятельства, которые привели к повреждению болида, но у них нет полномочий принимать подобные решения. Поскольку в регламенте не предусмотрены такие моменты, они вынуждены руководствоваться имеющимися правилами, из-за чего просьба Феррари не будет удовлетворена.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Гран-при Лас-Вегаса

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