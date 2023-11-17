Гран-при Лас Вегаса стартовало провалом - канализационный люк разбил болид Сайнсу

Заезды пришлось остановить всего через восемь минут после начала.

Утром в пятницу, 17 ноября, в Лас-Вегасе должно было стартовать первое в истории Гран-при Формулы 1, но проведение этапа, на подготовку к которому потратили более полмиллиарда долларов и полтора года работ, обернулось конфузом.

Первую практику на городской трассе, специально спроектированной для соревнований, пришлось остановить уже спустя восемь минут после ее начала, сообщает The Athletic.

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Причиной срыва заездов стала плохо закрепленная крышка дренажного люка на участке трассы, проходящем по бульвару Стрип.

Источник: Getty Images

Сообщается, что крышка люка оторвалась и серьезно повредила болид пилота Феррари Карлоса Сайнса, после чего сессия была прервана. Ему придется заменить шасси, мотор и коробку передач.

Источник: Getty Images

По той же причине были повреждены болиды Эстебана Окона и Чжоу Гуаньюя.

Позже было принято решение не возобновлять заезды, поскольку работникам придется провести ремонтные работы и полную проверку дренажных люков по всей трассе.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Вторая практика в Лас-Вегасе соответственно была отложена.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

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