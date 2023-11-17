Сайнс чуть не пострадал во время инцидента первой практики Гран-при Лас-Вегаса

Будь испанец менее везучим, ему могла бы понадобиться медицинская помощь.

Карлос Сайнс стал главным действующим лицом первого дня гоночного этапа Формулы 1 в Лас-Вегасе.

Во время первой практики пилот Феррари попал в необычную ситуацию, когда он наехал на крышку люка, которая нанесла серьезный ущерб его болиду.

В результате повреждений команде пришлось заменить шасси, батарею и мотор.

Дальнейшее исследование инцидента показало, что пострадало еще и сиденье Сайнса, сообщает Motorsport. По словам Карлоса, он получил удар по шее и спине.

"К сожалению, шасси, силовая установка, батарея и даже мое сиденье были повреждены после инцидента", - сказал Сайнс.

"Это потребовало огромных усилий всех механиков и команды, чтобы собрать совершенно новую машину для второй практики. По моему мнению, это были героические усилия".

Несмотря на то, что повреждения болида были вызваны не ошибкой пилота или команды, Карлос Сайнс все же потеряет десять позиций на старте Гран-при Лас-Вегаса.

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