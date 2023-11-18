Сайнс - о штрафе: Честно говоря, я ожидал от Формулы-1 большего

Карлос Сайнс прокомментировал полученный штраф за замену двигателя.

Напомним, пилот Феррари повредил болид во время первой практики на Гран-при Лас-Вегаса из-за отсоединившейся крышки канализационного люка.

В результате инцидента на болиде испанца пришлось менять мотор, что привело к штрафу в 10 позиций. Скудерия подала жалоба, однако стюарды заявили, что в регламенте нет послаблений на случай форс-мажора.

Сайнс признался, что удивлен и разочарован сложившейся ситуацией.

"На трассе возникла проблема с безопасностью. И в результате данной проблемы с безопасностью трассы моя машина была уничтожена. Моим механикам пришлось пять часов подряд трудиться, собирая для меня фактически новую машину. И при всем при этом я получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке – за то, на что вообще никак не мог повлиять.

Так что я даже не знаю. Регламента, действия руководящего органа, команд, просто не знаю. Честно говоря, в данной ситуации я ожидал от Формулы-1 большего", - цитирует Карлоса Speedcafe.

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