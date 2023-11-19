Леклер близок к повторению антирекорда 40-летней давности

Еще один поул без победы впишет имя монегаска в историю.

Шарль Леклер может стать новым обладателем антирекорда Формулы-1.

Напомним, что на Гран-при Лас-Вегаса монегаск завоевал поул, однако все равно проиграл гонку Максу Ферстаппену.

Для Шарля это стал 12-й подряд поул без победы, если ситуация повторится еще раз, пилот Феррари повторит антирекорд Рене Арну, установленный в 1979-82 годах.

Отметим, что на счету монегаска всего 23 поула и пять побед, четыре из которых были достигнуты с первой строчки.

Ранее сам Леклер объяснил, что испортило ему гонку.

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