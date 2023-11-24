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Хэмилтон опроверг слова Хорнера о переговорах с Ред Булл

По словам британца, это руководитель австрийской команды с ним связывался.
Сегодня, 09:34
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что Льюис Хэмилтон выходил с ним на связь ради обсуждения потенциального перехода пилота в австрийскую команду.

Однако семикратный чемпион мира поспешил опровергнуть это, заявив, что ни он, ни кто либо из его команды не связывался с Хорнером.

"Я не связывался с Кристианом. Я не разговаривал с ним уже несколько лет и никто из моей команды не разговаривал", - цитирует сэра Льюиса официальный сайт Формулы 1.

"Я сверился со всеми: никто из моей команды к нему не обращался. Однако он связался со мной и предложил встретиться в конце сезона".

"И я сказал: "Надеюсь, с тобой все в порядке. Желаю вам всего наилучшего, поздравляю с потрясающим сезоном и надеюсь, что смогу конкурировать с вами в ближайшем будущем".

Напомним, что в эти выходные пройдет последний Гран-при сезона. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием гоночного этапа в Абу-Даби.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер

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