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Вольфф: Мне надоело объяснять, почему все пошло не так

Руководитель Мерседес просто рад, что этот сезон завершен.
Сегодня, 19:37
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель Мерсеедес Тото Вольфф прокомментировал провал команды на квалификации Гран-при Абу-Даби.

Напомним, что по итогам субботних заездов, Джордж Расселл начнет гонку с четвертого места, а Льюис Хэмилтон - с 11-го.

Вольфф признался, что рад окончани сезона, потому что он уже устал оправдывать неудачи команды. После гонки можно будет приступить к подготовке к следующему сезону.

"В третьей практике мы доминировали.Норрис, вероятно, мог быть первым – и даже, кстати, стал бы в квалификации. Просто не все сошлось воедино. Возможно, в этом была проблема машины. Ожидания были выше.

Мне надоело объяснять, почему все пошло не так. У нас был хороший темп в жару, и он ухудшился, когда стало холодно. Раньше все было по-другому. Я рад, что это была последняя квалификация сезона и что мы наконец займемся новой машиной", – приводит слова Тото Sky Sports.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Абу-Даби вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Тото Вольфф

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