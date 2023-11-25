iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Алонсо заявил, что текущий формат квалификации устарел

Теперь это худшая сессия уик-энда.
Сегодня, 21:55
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Фернандо Алонсо раскритиковал нынешний формат квалификации.

Пилот Астон Мартин уверен, что все послдние изменения формата привли к тому, что квалификация стала худшей частью уик-энда.

Отметим, что ранее Алонсо уже выступал за смену формата, в частности испанец предлагал ввести квалификацию с одной попыткой.

"Раньше квалификация была лучшей сессией гоночного уик-энда – именно в квалификации машины по-настоящему оживали, вы всегда ехали на пределе, на очень быстрых машинах. А сейчас квалификация стала худшей сессией уик-энда для команд, гонщиков, постоянные проблемы с трафиком, нарушением границ трассы, постоянные походы к стюардам, несоблюдение дельты, блокировки, аннулирование времен на круге.

Сейчас мы просто рады, что все это закончилось. Но так быть не должно", - цитирует Фернандо RaceFans.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Абу-Даби вы можете ознакомиться на нашем сайте

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

Статьи по теме

Фернандо Алонсо: Время уходить еще не пришло Фернандо Алонсо: Время уходить еще не пришло
Алонсо: В других командах во время неудач все начинают обвинять друг друга Алонсо: В других командах во время неудач все начинают обвинять друг друга
Алонсо: Обороняться против Переса в Бразилии было сложнее, чем против Шумахера в Имоле-2005 Алонсо: Обороняться против Переса в Бразилии было сложнее, чем против Шумахера в Имоле-2005
Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Алонсо и Перес провели горячую борьбу за третье место Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Алонсо и Перес провели горячую борьбу за третье место
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:20
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Европа23:11
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа23:00
Хавертц: Я попытался отбросить свое эго
ММА22:52
Очередной боец UFC призвал Джонса отказаться от титула в тяжелом весе
Европа22:41
Президент Райо - Хави: Лучшему игроку в истории Испании неприлично просить офсайд при ударе с 30 метров
Европа22:19
Довбик - о зрителях в Испании: Когда играешь, ты не устаешь, у тебя адреналин
Формула 121:55
Алонсо заявил, что текущий формат квалификации устарел
Европа21:50
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
21:40
Экстра-лига по футзалу: Кардинал сыграл вничью с Рятувальником, Ураган обыграл Аврору
Футбол21:27
Девушка хавбека Тоттенхэма похвастала своим телом после рождения двойни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK