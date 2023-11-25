Алонсо заявил, что текущий формат квалификации устарел

Фернандо Алонсо раскритиковал нынешний формат квалификации.

Пилот Астон Мартин уверен, что все послдние изменения формата привли к тому, что квалификация стала худшей частью уик-энда.

Отметим, что ранее Алонсо уже выступал за смену формата, в частности испанец предлагал ввести квалификацию с одной попыткой.

"Раньше квалификация была лучшей сессией гоночного уик-энда – именно в квалификации машины по-настоящему оживали, вы всегда ехали на пределе, на очень быстрых машинах. А сейчас квалификация стала худшей сессией уик-энда для команд, гонщиков, постоянные проблемы с трафиком, нарушением границ трассы, постоянные походы к стюардам, несоблюдение дельты, блокировки, аннулирование времен на круге.

Сейчас мы просто рады, что все это закончилось. Но так быть не должно", - цитирует Фернандо RaceFans.

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