Расселл рассказал о подготовке болида к сезону-2024

Джордж Расселл рассказал, как идет подготовка нового болида образца 2024 года.

По словам пилота Мерседес, все в команде сосредоточены на том, чтобы сдлать все лучше, но с чистого листа.

Кроме того пилот заявил, что они стараются не оглядываться на Ред Булл, а заниматься своим делом, решить старые проблемы и начать следующий сезон сильнее.

"Машину следующего года мы готовим с чистого листа. И я считаю положительным моментом то, что сейчас мы не ломаем голову над тем, почему так сильно отстаем от Ред Булл.

В машине этого года мы видели множество недостатком, что лишь добавляло мотивации каждому сотруднику команды на базе, разжигало в них желание найти способ побороть эти проблемы и найти решения, которые, как мы надеемся, в следующем году позволят нам сделать неплохой шаг вперед.

Но я думаю, что Ред Булл в следующем году снова сделает шаг вперед. Хотя я не сомневаюсь, что на старте сезона в Бахрейне мы будем занимать более сильные позиции в сравнении с тем, что было на старте прошедшего сезона", – цитирует Джорджа racingnews365.

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