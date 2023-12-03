Ферстаппен: Алонсо сказал, что поедет 24 часа Ле-Мана еще раз только со мной

Два чемпиона мира Формулы 1 могли бы вместе покорить другую гоночную серию, но у нидерландца есть определенные условия.

В последнее время Макса Ферстаппена все чаще спрашивают о том, не собирается ли он после Формулы 1 пойти покорять другую серию.

В качестве примера ему предложили 24 часа Ле-Мана, где не так давно двукратным победителем был Фернандо Алонсо.

Нидерландец признался, что общался с испанцем на эту тему. И хотя Нандо заявил, что если он и согласится на еще один такой заезд, то только с Максом в напарниках, сам Ферстаппен считает, что он вряд ли сможет быть напарником Алонсо. И дело вовсе не в характерах.

"Я разговаривал с Фернандо об этом. Он сказал, что поедет 24 часа Ле-Мана еще раз только если я буду его напарником", - цитирует Макса RBR News.

"Но я достаточно тяжелый водитель, так что мне придется найти напарника полегче. Надо будет поискать".

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