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Пит-стоп в полной темноте: Ред Булл похвастал мастерством своих механиков

Хорнер почти угадал результат.
Сегодня, 18:08
Ред Булл / Getty Images
Ред Булл / Getty Images

Ред Булл выложил ролик, в котором похвастался умениями своих механиков.

В команде решили провести эксперимент и проверить, сколько понадобится времени, чтобы провести пит-стоп в полной темноте.

Остальные члены команды параллельно делали ставки, спойлер, Чеко совсем не верит в своих коллег.

Сначала мужчины провели тренировку с заклеенными визорами, а затем уже пробовали проводить пит-стоп в полной темноте. лучший результат - 2.84 секунды.

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин заключил эксклюзивное соглашение с титульным спонсором.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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