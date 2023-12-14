Пит-стоп в полной темноте: Ред Булл похвастал мастерством своих механиков

Ред Булл выложил ролик, в котором похвастался умениями своих механиков.

В команде решили провести эксперимент и проверить, сколько понадобится времени, чтобы провести пит-стоп в полной темноте.

Остальные члены команды параллельно делали ставки, спойлер, Чеко совсем не верит в своих коллег.

Сначала мужчины провели тренировку с заклеенными визорами, а затем уже пробовали проводить пит-стоп в полной темноте. лучший результат - 2.84 секунды.

Ранее также сообщалось, что Астон Мартин заключил эксклюзивное соглашение с титульным спонсором.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!