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Автоспорт

Еще две команды определились с датой презентации болида

Уильямс и Заубер покажут болиды в один день.
Сегодня, 12:35
Уильямс / Getty Images
Уильямс / Getty Images

Сразу две команды определились с датой анонса нового болида.

Уильямс и Заубер выбрали одну и ту же дату - 5 февраля. Забавно, что свои заявления по поводу презентации команды выпустили почти синхронно.

Выходит, что обе команды покажут свои болиды на сезон-2024 на неделю раньше, чем Феррари, которые выбрали для анонса 13 февраля.

Ранее также сообщалось, что Заубер снова изменил название.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс заубер

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