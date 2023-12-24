Магнуссен: Мы обновили болид, но не поняли, как он работает

Кевин Магнуссен подвел итоги сезона и заявил, что вся команда несет за это ответственность.

Напомним, Хаас неплохо начал сезон-2023, но во второй половине команда набрала лишь одно очко и закончила на последнем месте.

Магнуссен признает, что такой результат крайне неудовлетворительный, и все это понимают. Но за целый сезон команда так и не смогла разобраться с болидом.

"Мы должны быть честны перед самими собой и признать, что такой результат не соответствовал ожиданиям и стандартам, учитывая то, какая была проделана работа по перестройке болида, а результат при этом остался почти что прежним.

Модернизация болида была необходима. Мы модифицировали днище машины и привезли его на этап в Майами, но крупным это обновление не было.

В том числе потому что, как вы сами могли видеть, все хорошие команды в итоге перешли на философию Ред Булл, в том числе Феррари. Так что для нас было логичным также последовать данной тенденции.

В итоге мы обновили машину, но, как мне кажется, при этом не поняли, как она работает. Даже данные из аэродинамической трубы говорили об отсутствии улучшений", - цитирует пилота F1i.

Ранее также сообщалось, что ФИА покинул спортивный директор.

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