Хорнер рассказал, при каких условиях Перес сохранит место в Ред Булл

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер рассказал, может ли Серхио Перес остаться в команде на сезон-2025.

Британец заявил, что команда готова сохранить Чеко, если тот сумеет прибавить в следующем сезоне. Буквально его место в РБ в его собственных руках.

"У нас множество вариантов, и, полагаю, место Чеко в его руках. Мы его поддерживаем, он наш гонщик на сезон-2024. Если он будет отлично выступать в следующем году, не появится никаких причин не продлевать контракт на 2025-й. Но решение будет целиком основано на том, чего он достигнет на протяжении большей части сезона.

Быть напарником Макса тяжело, и, на мой взгляд, надо обладать определенными решимостью и характером, чтобы быть готовым к борьбе с Максом. Но по мере уплотнения пелотона хочется, чтобы две машины были как можно ближе – это неизбежное желание", - приводит слова Хорнера Autosport.

Ранее также стало известно, один из директоров ФИА оставил свой пост.

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