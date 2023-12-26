Ферстаппен выбрал лучший и худший Гран-при 2023 года

Удивительно, но Сингапур не был для нидерландца самым ужасным этапом в сезоне.

Макс Ферстаппен и Ред Булл выиграли практически все гонки сезона-2023, оставив Феррари единственную победу в Сингапуре.

В интервью Motorsport.com трехкратный чемпион мира выбрал свои лучший и худший Гран-при в 2023 году.

"Я думаю, что в Спа выдался очень сильный уик-энд. Наверное, в Японии был очень сильный этап – с первого круга было невероятно ехать", - сказал Макс.

"Я посмотрел на экран и подумал: "Отлично, это хорошее начало!". С точки зрения баланса, вероятно, квалификация в Японии, на которой было действительно приятно пилотировать".

В гонке на Судзуке Ферстаппен выиграл с преимуществом в 19 секунд над Ландо Норрисом и в 36 секунд над Оскаром Пиастри. А Феррари и Мерседес отстали более чем на 40 секунд.

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Любопытно, что Ферстаппен не назвал Сингапур, единственную гонку, которую Ред Булл не удалось выиграть, своим худшим уик-эндом в году.

"Самым худшим по-прежнему был Баку. Я был просто недоволен тем, как все происходило. В Сингапуре мы, вероятно, допустили несколько ошибок с настройкой. Для меня Сингапур в каком-то смысле просто не случился".

Напомним, что в Азербайджане Ферстаппен уступил поул Шарлю Леклеру, а после квалификации и финиша третьим в спринте он финишировал вторым в Гран-при после напарника по команде Серхио Переса.

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