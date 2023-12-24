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Автоспорт

Ферстаппену отказали в аренде авто из-за возраста

Трехкратный чемпион мира не стал устраивать скандал.
Сегодня, 16:43
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен попал в курьезную ситуацию, пишет The Sun.

На выходных Макс с друзьями отправился в Португалию, где они на всю компанию арендовали несколько автомобилей.

Однако трехкратному чемпиону мира Формулы-1 не разрешили взять Мерседес AMG GT. Авто способно развивать скорость до 315 км/ч, а в Португалии такие могут водить только люди, достигшие 30 лет.

Максу же лишь 26. Однако пилот не стал устраивать скандал и удовлетворился менее мощной машиной.

Ранее также сообщалось, что Кевин Магнуссен подвел итоги неудачного сезона Хаас.

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