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Ди Монтедземоло: Энцо Феррари был бы в восторге от работы с Шумахером

Бывший президент Скудерии в день рождения "Красного барона" вспомнил, как он вербовал немца в итальянскую команду.
Сегодня, 15:42
Михаэль Шумахер / Getty Images
Михаэль Шумахер / Getty Images

Когда речь заходит о Феррари, люди зачастую вспоминают двух личностей: Энцо Феррари и Михаэля Шумахера.

Но двое мужчин, которые сделали больше всего для формирования того вида Феррари, в каком ее все знают, на самом деле никогда не встречались: Энцо скончался в 1988 году, за три года до того, как будущий "Красный барон" дебютировал в Формуле 1.

"Когда я в офисе, Михаэль всегда передо мной. На стенах у меня висят три фотографии: Жан Тодт поднимает его после завоевания чемпионства в Сузуке в 2000 году, фотография всей команды в красных париках, сделанная в Малайзии, и объятия после триумфа в Монце в 96-м", - цитирует итальянца Planet F1 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Источник: Getty Images

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Монтедземоло набрался опыта в качестве помощника Энцо Феррари в 1970-х годах. В 1991 году он вернулся в компанию после смерти Энцо.

"Когда я вернулся в Феррари, моей целью было вернуть команду на вершину. Мне пришлось нанять хороших людей, чтобы спланировать выигрышный цикл и создать хороший климат в компании".

"Я нанял Жана Тодта, потому что не любил наемников, а он всю свою карьеру проработал руководителем в Пежо. Затем пришли Росс Брон, Рори Бирн, Паоло Мартинелли и Стефано Доменикали. В тот момент и только в тот момент нам не хватало пилота, который мог бы изменить ситуацию".

"Следуя уроку Энцо Феррари о том, что никогда не следует раскрывать свою личность, я попросил Ники Лауду пойти и поговорить с Вилли Вебером, менеджером Шуми. Он установил первые контакты, а затем передал дело Тодту. И наконец Михаэль пришел ко мне".

Источник: Getty Images

"Этот немецкий мальчик не знал мифа о Феррари на сто процентов. Но он понял ее важность, когда годом ранее лидировал на Гран-при Германии. За два круга до конца у него сломался двигатель, и Герхард Бергер выиграл на красной машине".

"Он признался мне, что был очень впечатлен: "Я немец, на домашней трассе я останавливаюсь из-за поломки и вижу весь Хоккенхайм, полный флагов Феррари, приветствующий австрийца".

Но что касается того, как бы отнесся к Шумахеру его бывший босс Энцо, известный своей трудностью угодить, Монтедземоло считает, что он был бы "в восторге", особенно по поводу одного конкретного аспекта.

"Он был бы в восторге, потому что ему нравились гонщики, которые всегда толкали команду вперед. И на него бы произвела впечатление его привязанность к механикам. Даже когда он сломал ногу в Сильверстоуне, он ни разу не сказал ни слова против команды. А он мог это сделать".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми уже объявленными датами презентаций болидов команд Формулы 1 на сезон-2024.

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