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Автоспорт

Риккардо: После возвращения в Формулу 1 мне пришлось отказаться от многих вещей

"Медоед" рассказал, как сильно постоянное место в кокпите повлияло на его жизнь.
Сегодня, 16:56
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Даниэль Риккардо вернулся в Формулу 1 по ходу прошлого сезона, заменив Ника де Вриса в Альфа Таури.

В интервью официальному сайту "королевы автоспорта" 34-летний австралиец рассказал, что ради своей цели ему пришлось пойти на определенные жертвы.

"Конечно, я отказался от многих вещей вне трека. У меня еще есть некоторые другие интересы вне спорта, которымы я занимаюсь и которые мне нравятся. Но я многое свел к минимуму", - сказал Даниэль.

"Думаю, что на самом деле я просто пытаюсь убедиться, что… Я думаю, что так было всегда, но, очевидно, сделать гонки своим главным приоритетом. Теперь, когда у меня есть календарь и расписание, если у меня есть свободное время, то я либо занимаюсь в спортзале, либо восстанавливаюсь к следующей гонке".

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"Имея свободное время в начале года, я понял, что, вероятно, иногда просто делаю слишком много и, возможно, даже просто не расставляю приоритеты в отношении своего тела, восстановления и всего такого".

Ранее бывший президент Феррари Лука ди Монтедземоло предположил, что основатель команды Энцо Феррари был бы в восторге от Михаэля Шумахера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо Альфа Таури

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