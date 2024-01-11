Бакстон - о Штайнере: Не помню столь сильной эмоциональной связи фанатов с руководителем команды

Известный журналист Уилл Бакстон вступился за Гюнтера Штайнера.

Напомним, что накануне итальянец был уволен с поста руководителя Хаас, а владелец команды объяснил это необходимыми изменениями.

Бакстон же считает, что неудачи Хаас обусловлены точно не работой Штайнера, его провал является следствием, а не причиной. Истинная проблема во владельце.

"Кто кроме Штайнера мог бы так долго продержаться с руками, связанными за спиной? Философия Хааса работала десятилетие назад, но наш спорт изменился, а команда не смогла – это показало решение владельца. То, что воспринимается как провал Штайнера, на мой взгляд, является следствием, а не причиной.

Среди руководителей команд Ф-1 в последнее время сильная текучка. Лишь в Ред Булл и Мерседесе обошлись без перестановок в последние два сезона. Но уход Штайнера отличается. Нескрываемое разочарование болельщиков, которые, похоже, действительно привязаны к нему, огромно и говорит само за себя.

Хотя в этой игре не место чувствам, за все свое время в Ф-1 я не помню столь сильной эмоциональной связи фанатов с боссом команды, который при этом не являлся бы владельцем", – написал журналист в Твиттере.

Ранее также сообщалось, что в Монце началась реконструкция автодрома.

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