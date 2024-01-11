iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Бакстон - о Штайнере: Не помню столь сильной эмоциональной связи фанатов с руководителем команды

Увольнение руководителя Хаас стало разочарованием.
Сегодня, 19:26
Гюнтер Штайнер / Getty Images
Гюнтер Штайнер / Getty Images

Известный журналист Уилл Бакстон вступился за Гюнтера Штайнера.

Напомним, что накануне итальянец был уволен с поста руководителя Хаас, а владелец команды объяснил это необходимыми изменениями.

Бакстон же считает, что неудачи Хаас обусловлены точно не работой Штайнера, его провал является следствием, а не причиной. Истинная проблема во владельце.

"Кто кроме Штайнера мог бы так долго продержаться с руками, связанными за спиной? Философия Хааса работала десятилетие назад, но наш спорт изменился, а команда не смогла – это показало решение владельца. То, что воспринимается как провал Штайнера, на мой взгляд, является следствием, а не причиной.

Среди руководителей команд Ф-1 в последнее время сильная текучка. Лишь в Ред Булл и Мерседесе обошлись без перестановок в последние два сезона. Но уход Штайнера отличается. Нескрываемое разочарование болельщиков, которые, похоже, действительно привязаны к нему, огромно и говорит само за себя.

Хотя в этой игре не место чувствам, за все свое время в Ф-1 я не помню столь сильной эмоциональной связи фанатов с боссом команды, который при этом не являлся бы владельцем", – написал журналист в Твиттере.

Ранее также сообщалось, что в Монце началась реконструкция автодрома.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Гюнтер Штайнер

Статьи по теме

Формула 1. Болиды 2024 года: четыре команды пелотона обнародовали даты презентаций Формула 1. Болиды 2024 года: четыре команды пелотона обнародовали даты презентаций
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании
Реал - Атлетико 5:3 видео голов и обзор полуфинала Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты пятого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Европа21:09
Фенербахче официально представил Бонуччи
Киберспорт21:07
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: ТОП-5 открыл игрок Vitality
Европа20:57
Экс-игрок Реала не сомневается в переходе Мбаппе
Другие страны20:31
Сборная Аргентины может получить дисквалификацию с международных турниров
Европа19:55
Финансовый отдел Барселоны настаивает на продаже Араухо
Другие страны19:49
Марокко и Сенегал - фавориты на победу: Прогноз на Кубок африканских наций-2024
Украина19:38
Суперлига: БИПА уступила Галичине, Прикарпатье-Говерла обыграло Ровно
Формула 119:26
Бакстон - о Штайнере: Не помню столь сильной эмоциональной связи фанатов с руководителем команды
Европа19:19
Лидер Ромы получил очередную травму
Бокс18:57
Бывший чемпион UFC верит, что Нганну сможет навязать Джошуа борьбу в очном поединке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK