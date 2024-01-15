Бывший спортивный директор Альпин вернется в Формулу 1 в обновленном Альфа Таури

Человек, работавший с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо, впервые в карьере сменит команду.

Бывший спортивный директор Альпин Алан Пермейн вернется в Формулу 1, сообщает Motorsport.

Ветеран "королевских гонок" хорошо известен в кругах автомобильной серии, поскольку он проработал 34 года в команде из Энстоуна под разными именами: Бенеттон, Рено, Лотус и Альпин.

Однако прошлым летом он покинул команду из-за перестановок в организации, которые также привели к уходу ее руководителя Отмара Сафнауэра.

Хотя от Альфа Таури не было официального подтверждения о каких-либо потенциальных кадровых изменениях в команде, по информации Motorsport, Пермейн претендует на роль в команде.

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Напомним, что в 2024 году Альфа Таури подвергнется ребрендингу: бывший гоночный директор Феррари Лоран Мекис будет назначен новым руководителем команды, а работать он будет вместе с генеральным директором Питером Байером.

Команда объявит совершенно новое имя перед презентацией своего болида сезона-2024.

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