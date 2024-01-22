Мерседес: Хэмилтон по-прежнему горит желанием побеждать

Команда не сомневается, что у британца все та же мотивация бороться за чемпионство, что и раньше.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон более двух лет не выигрывал Гран-при. Последняя его победа состоялась на этапе в Саудовской Аравии в 2021 году.

После двух лет сложностей с болидами "серебряные стрелы" уверены, что в 2024 году у них удастся бороться за победы. При этом , по словам технического директора команды Джеймса Эллисона, они также уверены в том, что мотивация самого сэра Льюиса никуда не делась.

"Я думаю, вам будет сложно найти на стартовой решетке гонщика, у которого не было бы мотивации. Это связано с тем, что это их территория. И вообще, чем успешнее становятся гонщики, тем более неизбежной становится навязчивая жажда победы", - цитирует Эллисона Motorsport.

"В случае Льюиса это всего лишь основная часть его личности, поэтому нет никаких сомнений в его мотивации вернуться на победный путь. Но сможет ли он это сделать, в большей степени будет зависеть от оборудования, которое мы ему предоставим, чем от его собственных рук".

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Напомним, что недавно Джеймс Эллисон подписал новый контракт с Мерседес, по которому он будет работать в немецкой команде вплоть до смены регламента в 2026 году.

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