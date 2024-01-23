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Автоспорт

Шумахер считает, что Хаас стоит нанять бывшего главу Альпин

Сафнауэр может стать идеальным руководителем для американской команды.
Сегодня, 17:37
Отмар Сафнауэр / Getty Images
Отмар Сафнауэр / Getty Images

Рафль Шумахер преддложил Хаас нанять Отмара Сафнаэура.

Экс-руководитель Альпин сейчас без работы, и он имеет все необходимые для Хаас качества. И что важнее всего, Сафнауэр умеет работать с ограниченными ресурсами.

"Отмар Сафнауэр – человек, хорошо известный в Формуле-1 и обладающий богатым опытом. Технические знания – это одно. Но есть и другое – умение искать яркие умы, иногда прямо в университетах.

Если вам нужен человек с хорошей дальновидностью и умением подбирать новых людей для того, чтобы помогать команде двигаться вперед – я бы обратился к Отмару. Я не могу представить себе в такой роли того же Маттиа Бинотто. Он больше подходит Ауди – хотя я не совсем понимаю, как в случае перехода они будут сочетаться с Андреасом Зайдлем.

Сафнауэр знает, как работать в небольших структурах и выжимать максимум в условиях ограниченных ресурсов. Это тоже важно. Какой смысл для маленькой команды приглашать специалиста, который привык работать в штате с 1000 сотрудников? Такому человеку будет трудно в маленькой команде, особенно поначалу", – приводит слова Шумахера Motorsportweek.

Ранее также сообщалось, что украинский пилот выиграл Кубок чемпионов WSK.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Отмар Сафнауэр

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