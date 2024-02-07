Техдиректор Альпин: Это полностью новый болид, от переднего до заднего антикрыла

Технический директор Альпин Мэтт Харман заявил, что команда собрала новый болид полностью с нуля.

Напомним, 7 февраля французская команда показала модель нового болида и ливери на сезон-2024.

По заверениям команды, они отыскали проблемы в старом болиде, потому новый был собран с нуля, чтобы избежать старых сложностей. Вероятно, от старого авто остался только руль.

"Это совершенно новая машина, от переднего антикрыла до заднего. Думаю, уцелел только руль. Так что при разработке нового болида мы действительно постарались проанализировать каждый узел.

Мы выяснили, что у машины 2023 года было очень узкое окно рабочих настроек. Это было ее слабостью, поскольку мы были ограничены в возможностях при работе с машиной, а варианты настроек, при которых болид действительно начинал хорошо работать, оказывались весьма специфическими.

Поэтому при разработке болида A524 мы стремились максимально расширить окно рабочих настроек – настолько, насколько это вообще возможно, – чтобы иметь возможность в полной мере раскрыть его потенциал", - приводит слова Хармана Crash.

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