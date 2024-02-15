Алонсо: Нечестно, что у гонщиков 1,5 дня для подготовки к чемпионату мира

Фернандо Алонсо считает, что у пилотов слишком мало времени на подготовку к сезону.

Гонщик Астон Мартин заявил, что всего полтора дня тестов в Бахрейне это очень мало, и нужно расширить это окно.

"Тестовое время в Бахрейне весьма ограничено. Я всю зиму об этом думал – насколько нечестно, что у нас всего полтора дня для подготовки к чемпионату мира.

Такого нет ни в одном виде спорта в мире, хотя в Формуле-1 много денег, маркетинга, мы становимся все ближе и ближе к болельщикам, происходит много хороших вещей.

Не могу понять, почему нельзя приехать в Бахрейн на четыре дня – по два для каждого гонщика. Три – нечетное число, его нельзя разделить между напарниками. И не знаю, почему не выпускать на трек два болида. Ведь мы и так в Бахрейне, где через неделю гонка", – приводит слова Алонсо Motorsport.

Ранее также сообщалось, что в Макларен довольны новым болидом.

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