Пилот Макларен остался доволен новым болидом после обкатки
Оскар Пиастри остался доволен новым болидом Макларен.
Напомним, сегодня команда из Уокинга представила новый болид, а также провела его обкатку на Сильверстоуне.
Отметим, что сегодня также преставил болид и провел обкатку и Мерседес, и также на известном автодроме. Команды использовали разные конфигурации, чтобы не мешать друг другу.
Пиастри заявил, что новый болид ощущается отлично, но его реальные возможности можно будет оценить лишь в Бахрейне.
"Сегодня никаких сюрпризов. Чувствовал себя комфортно, все прошло гладко, что хорошо. С другой стороны, никогда не знаешь, на что способна машина, пока не начнешь соревноваться с другими. Так что я думаю, нам нужно немного подождать, чтобы понять, на что мы на самом деле способны. Но пока все идет гладко", - приводит слова пилота Speed Cafe.
Напомним, что осталась последняя команда, которая все еще не презентовала новый болид.
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