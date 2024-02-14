Пилот Макларен остался доволен новым болидом после обкатки

Оскар Пиастри остался доволен новым болидом Макларен.

Напомним, сегодня команда из Уокинга представила новый болид, а также провела его обкатку на Сильверстоуне.

Отметим, что сегодня также преставил болид и провел обкатку и Мерседес, и также на известном автодроме. Команды использовали разные конфигурации, чтобы не мешать друг другу.

Пиастри заявил, что новый болид ощущается отлично, но его реальные возможности можно будет оценить лишь в Бахрейне.

"Сегодня никаких сюрпризов. Чувствовал себя комфортно, все прошло гладко, что хорошо. С другой стороны, никогда не знаешь, на что способна машина, пока не начнешь соревноваться с другими. Так что я думаю, нам нужно немного подождать, чтобы понять, на что мы на самом деле способны. Но пока все идет гладко", - приводит слова пилота Speed Cafe.

Напомним, что осталась последняя команда, которая все еще не презентовала новый болид.

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