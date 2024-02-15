Советник Ред Булл посмеялся над переходом Хэмилтона из Мерседес в Феррари

Гельмут Марко не упустил возможность подколоть Тото Вольффа, который самоуверенно высказывался о своей дружбе с пилотом.

Следующий сезона для Льюиса Хэмилтона станет не только 12-м, а еще и последним в составе Мерседес.

За все эти годы между семикратным чемпионом мира и руководителем "серебряных стрел" Тото Вольффом образовалась крепкая дружба.

Австриец говорил, что у него с Хэмилтоном настолько близкие отношения, что туда невозможно втиснуть даже лист бумаги.

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Однако недавно было объявлено, что сэр Льюис покинет Мерседес в 2025 году ради Феррари. Над этим фактом решил посмеяться советник Ред Булл Гельмут Марко.

Как сообщает Planet F1, ссылаясь на слова Вольффа о дружбе с Хэмилтоном, Марко сказал: "Ну, контракт с Феррари туда все-таки втиснулся".

Ранее пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо упрекнул Льюиса Хэмилтона в лицемерии, когда британец сказал, что выступать в Феррари было его детской мечтой.

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