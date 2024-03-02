Леклер: Эта гонка - сплошное разочарование

Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Бахрейна.

Напомним, первое Гран-при сезона-2024 выиграл Макс Ферстаппен, а монегакс пришел лишь четвертым.

Шарль очень разочарован гонкой, у него не было никаких шансов бороться с Ред Булл из-за целого ряда технических проблем.

"Думаю, Макс плохо стартовал на прогревочном круге, у него была сильная пробуксовка. Но в конце концов старт у нас вышел одинаковый. После с учетом наших проблем не было никакой возможности бороться с Ред Булл.

Множество раз, на протяжении нескольких кругов у меня была проблема в девятом и десятом повороте. У меня было какое-то безумие с балансом задней оси, блокировка на каждом круге. Мне приходилось многое менять.

Эта гонка – сплошное разочарование. Я ждал ее так долго. Хотел показать, на что мы способны. А в итоге с моей стороны мы ничего не смогли продемонстрировать, потому что у нас были большие проблемы с балансом тормозом. Машина в целом не соответствовала моим предпочтениям", - приводит слова пилота Sky Sports.

С результатами Гран-при Бахрейна вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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