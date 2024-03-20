Вольфф рассказал о слабых сторонах нынешнего болида

Руководитель Мерседес Тото Вольфф рассказал, в чем заключаются слабости нынешнего болида.

W15 имеет огромный потенциал, но сейчас команда работает над решение мглавной проблемы - болид очень слаб на скоростных участках.

"Мы потеряли очки на этапах в Бахрейне и Саудовской Аравии. Мы сильно начинали каждый из этих уик-эндов, успешно выполняли обычные тренировочные программы, но после этого нам не удавалось достигать изначальных целей.

Потенциал нового болида W15 обнадеживает, но при этом мы также явно видим области, в которых нам нужно сильно прибавлять. Мы достаточно конкурентоспособны и медленных и среднескоростных поворотах, но вот скоростные секции являются нашей слабой стороной. И мы упорно работаем над тем, чтобы разобраться в причинах, по которым уровень наших выступлений не соответствует ожиданиям", - приводит слова Вольффа Speed Week.

Ранее также сообщалось, что экс-глава Хаас предложил Мерседесу замену Хэмилтону.

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