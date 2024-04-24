Личный автомобиль Айртона Сенны был выставлен на продажу

Красная Хонда NSX 1991 года выпуска, которая ранее принадлежала великому пилоту Формулы 1 Айртону Сенне, была выставлена на продажу.

Как сообщает Motorsport, автомобиль, которым трехкратный чемпион мира пользовался в Португалии, может стать собственностью любого, кто выложит за нее 500 тысяч фунтов.

Источник: Motorsport/motorsport.com

Источник: Motorsport/motorsport.com

Источник: Motorsport/motorsport.com

Айртон Сенна сыграл значительную роль в разработке Хонды NSX первого поколения. Легендарный бразилец провел тестирование прототипов, поделившись с инженерами своими отзывами о том, как можно сделать машину лучше.

Хонда прислала ему несколько автомобилей в рамках партнерства, и теперь одна из этих машин выставлена ​​на продажу.

История Сенны с автомобилем является огромным фактором, делающим этот NSX особенным. Судя по описанию продавца, этот автомобиль был запечатлен на нескольких фотографиях с автогонщиком.

Источник: Motorsport/motorsport.com

Источник: Motorsport/motorsport.com

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В документации говорится, что автомобиль изначально был отправлен в Португалию для личного использования Сенной. Именно там его приобрел нынешний владелец Роберт Макфаган.

Что касается самой машины, то в листинге указано, что она проехала 39 100 миль. Она красная с черным салоном, и, судя по фотографиям, находится в отличном состоянии.

В объявлении не содержится подробностей об автомобиле, за исключением того, что он принадлежал Сенне и что его уже планируется выставить на выставке в честь гонщика в Сильверстоуне позднее в августе.

Таким образом, продавец предпочел бы, чтобы автомобиль забрали после закрытия выставки.

Напомним, что ранее было объявлено о будущей продаже восьми часов из личной коллекции другого легендарного гонщика Формулы 1, Михаэля Шумахера.

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