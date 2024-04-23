Феррари изменит традиционные цвета на Гран-при Майами

Феррари готовится анонсировать специальную ливрею для Гран-при Майами, пишет Autosport.

Итальянская конюшня откажется от традиционных красных цветов на одну гонку, использовав два знаковых синих цвета.

В честь 70-летия присутствия Феррари на американском рынке будут использованы Azzurro La Plata и Azzurro Dino.

Первый отсылает к двукратному чемпиону мира Альберто Аскари, также этот цвет использовали Ники Лауда, Джон Сертис и Крис Эймон. А второй, более темный отттенок, будет отсылкой к Клею Регаццони.

Ожидается, что специальная ливеря будет показана непосредственно на Гран-при Майами. Точной даты презентации пока нет.

Ранее также Сайнс заявил, что борьба с Леклером дорого обошлась команде в Китае.

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