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Главный талант Мерседес заменит пилота Уильямс уже на этапе в Имоле

Домашний Гран-при Майами рискует стать для Логана Сарджента последним в Формуле 1.
Сегодня, 10:49
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Результаты пилота Уильямс Логана Сарджента не впечатляют руководство команды Формулы 1.

В своем дебютном сезоне 23-летний американец набрал лишь одно очко, финишировав десятым на Гран-при США в Остине. В то же самое время его напарник по команде Алекс Албон принес в копилку коллектива из Гроу 27 очков. В этом году ситуация никак не изменилась.

Как сообщает EssentiallySports, предстоящий Гран-при Майами может стать для Сарджента последним в "королевских гонках".

Дело в том, что команда всерьез задумывается над тем, чтобы заменить Логана на 17-летнего пилота академии Мерседес Андреа Кими Антонелли, который может стать напарником Албона уже на этапе в Имоле.

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Для этого Уильямс подал запрос в ФИА, чтобы Антонелли допустили к участию в гонках до того, как ему исполнится 18 лет. Последним гонщиком, для которого сделали подобное исключение, был Макс Ферстаппен.

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