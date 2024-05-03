"Посмотрим, что он решит": Алонсо ждет Ньюи в Астон Мартине

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо присоединился к флешмобу по приманиванию технического директора Ред Булл Эдриана Ньюи, который покинет свою должность в 2025 году.

Двукратный чемпион мира выдал порцию комплиментов британскому конструктору, которого он ждет в коллективе Лоуренса Стролла.

"Он легенда этого спорта. Прежде всего, для меня большая честь выступать в этот момент в Формуле 1 и последние 20 лет и разделять этот вид спорта с Эдрианом. Это привилегия", - цитирует испанца официальный сайт Формулы 1.

"То, что его связывают с Астон Мартин, для него уже является хорошим знаком. Это также хорошая новость для нас: легенда спорта и Астон Мартин каким-то образом связаны".

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"Но мы также очень довольны нашим техническим отделом. Так что посмотрим, что он решит и продолжит ли он работать в паддоке или нет. Самое главное для нас — сконцентрироваться на новом регламенте, особенно в 2026 году".

Ранее Макс Ферстаппен заявил, что на самом деле будущий уход Эдриана Ньюи не будет такой драмой для Ред Булл, как об этом все говорят.

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