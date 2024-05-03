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Ферстаппен: Уход Ньюи не так драматичен для Ред Булл, как кажется

Трехкратный чемпион мира призвал фанатов "быков" не паниковать в свете последних новостей.
Сегодня, 11:36
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Ранее Ред Булл подтвердил уход технического директора команды Эдриана Ньюи в 2025 году.

И пока кто-то считает, что с этого может начаться падение "быков" с лидирующих позиций Формулы 1, пилот австрийского коллектива Макс Ферстаппен так не думает.

"Конечно, Эдриан сыграл невероятно важную роль в успехе Ред Булл, но со временем его роль немного изменилась. Думаю, многие люди не понимают, чем он на самом деле занимается", - цитирует нидерландца Motorsport.

"Я не говорю, что он ничего не делает, но его роль изменилась. В команду пришло много хороших людей, что укрепило весь этот отдел. Конечно, я бы предпочел, чтобы он остался, потому что всегда можно положиться на его опыт. К тому же, он отличный человек, с которым можно пообщаться".

Источник: Getty Images

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"Но я также очень верю, что техническая команда, которая у нас есть, помимо Эдриана, очень, очень сильна. И они, по сути, показали это за последние несколько лет, продемонстрировав, насколько конкурентоспособна наша машина".

"Так что, со стороны это выглядит очень драматично, но если вы действительно знаете, что происходит внутри команды, это не так драматично, как кажется".

Ранее пилот Мерседес Льюис Хэмилтон заявил, что он очень хотел бы поработать с Эдрианом Ньюи, так как в его карьере у него не было такой возможности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Эдриан Ньюи

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