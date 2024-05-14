Расселл: Обеими руками за то, чтобы Ферстаппен перешел в Мерседес

Мерседес продолжает поиски пилота, который заменит Льюиса Хэмилтона, ведь семикратный чемпион мира в 2025 году перейдет в Феррари.

Главным претендентом на место британца называется Макс Ферстаппен из Ред Булл - руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф не скрывает желания переманить нидерландца.

Джордж Расселл поддержал кандидатуру трехкратного чемпиона мира в качестве его будущего напарника.

"Я был бы обеими руками за это. Знаете, приход в Мерседес в 2022 году на фоне легендарных лет и побед Льюиса, это была огромная задача для любого, кто попал в команду, где он был так долго. Я верю в себя, и тебе нужно сразиться с лучшими в одном болиде и показать, на что ты способен", - цитирует британца Motorsport.

"Поэтому я чувствую, что будучи напарником Льюиса последние три года… Он был отличным напарником по команде, он такой великолепный гонщик".

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"И мы подталкиваем друг друга каждую неделю, и я думаю, будет справедливо сказать это, поэтому я буду приветствовать переход Макса, я хочу сразиться с лучшими. Каждый хочет доказать, что у него есть, так что сделайте это реальностью".

Ранее стало известно, что Мерседес потерял двух специалистов, которые вслед за Льюисом Хэмилтоном согласились сотрудничать с Феррари.

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