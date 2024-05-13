Феррари переманила двух ведущих специалистов Мерседес

Два специалиста Мерседес продолжат карьеру в Феррари, сообщает официальный сайт итальянской команды.

Речь идет о Жероме Д’Амброзио и Лоике Серре. Первый несколько раз заменял Тото Вольффа на Гран-при, а теперь станет заместителем Фредерика Вассера и возглавит академию Феррари.

Серра же займет должность руководителя отдела производительности шасси и будет отчитываться перед техническим директором по шасси и аэродинамике Энрико Кардиле.

Однако в рамках договоренности между командами оба специалиста смогут приступить к работе лишь с 1 октября.

Ранее также сообщалось, что Сайнс все еще ведет переговоры с Мерседес.

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