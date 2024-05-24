iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл обезопасил себя от еще одной важной потери, продлив контракт с главным инженером

Допустив уход Эдриана Ньюи, "быки" собираются переподписать всех ключевых сотрудников перед сменой регламента в 2026 году.
Сегодня, 20:23
Пол Монаган / Getty Images
Пол Монаган / Getty Images

Ред Булл продлил контракт с главным инженером команды Полом Монаганом, сообщает Motorsport.

Австрийский коллектив пытается обезопасить себя от потери ключевых сотрудников перед сменой регламента Формулы-1 в 2026 году.

Недавно "быки" также продлили сотрудничество с руководителем отдела аэродинамики Энрико Бальбо и руководителем отдела технических характеристик Беном Уотерхаусом.

Перед началом нынешнего сезона Ред Булл подписал новый долгосрочный контракт с техническим директором Пьером Ваше на фоне интереса к специалисту со стороны Феррари.

Читай также: Формула-1 ввела новое правило из-за нарушений очереди на пит-лейн

Однако команде из Милтон-Кинс не удалось сохранить другого технического директора - Эдриан Ньюи покинет Ред Булл в 2025 году.

 

Теперь же Ред Булл собирается предложить новый контракт спортивному директору Джонатану Уитли, который, как сообщается, искал возможности в других командах, но, похоже, все больше склоняется к тому, чтобы остаться.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Хорнер: Провал Переса в Имоле не повлияет на его будущее в Формуле-1 Хорнер: Провал Переса в Имоле не повлияет на его будущее в Формуле-1
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина отыграла две позиции, Калинина потеряла 25 позиций
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко поднялся на 22 позиции, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа22:05
Президент Барселоны проигнорировал сообщение Хави перед его увольнением
Теннис21:48
Рейтинг ATP: Марченко поднялся на 22 позиции, Джокович первая ракетка мира
Теннис21:34
Рейтинг WTA: Свитолина отыграла две позиции, Калинина потеряла 25 позиций
Теннис21:16
Калинина уступила американке в полуфинале турнира в Страсбурге
Теннис21:14
Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Стародубцева прошла в основную сетку турнира
НБА21:05
Агент ЛеБрона: Его сын ни за что не подпишет двусторонний контракт
Европа20:55
Арсенал может перехватить у Ливерпуля любимца Слота
Формула 120:43
"Гонка не меняется": Хэмилтон указал на главную проблему Гран-при Монако
Формула 120:23
Ред Булл обезопасил себя от еще одной важной потери, продлив контракт с главным инженером
Европа20:15
Ювентус близок к подписанию лучшего вратаря сезона в Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK