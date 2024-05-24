Ред Булл обезопасил себя от еще одной важной потери, продлив контракт с главным инженером

Допустив уход Эдриана Ньюи, "быки" собираются переподписать всех ключевых сотрудников перед сменой регламента в 2026 году.

Ред Булл продлил контракт с главным инженером команды Полом Монаганом, сообщает Motorsport.

Австрийский коллектив пытается обезопасить себя от потери ключевых сотрудников перед сменой регламента Формулы-1 в 2026 году.

Недавно "быки" также продлили сотрудничество с руководителем отдела аэродинамики Энрико Бальбо и руководителем отдела технических характеристик Беном Уотерхаусом.

Перед началом нынешнего сезона Ред Булл подписал новый долгосрочный контракт с техническим директором Пьером Ваше на фоне интереса к специалисту со стороны Феррари.

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Однако команде из Милтон-Кинс не удалось сохранить другого технического директора - Эдриан Ньюи покинет Ред Булл в 2025 году.

Теперь же Ред Булл собирается предложить новый контракт спортивному директору Джонатану Уитли, который, как сообщается, искал возможности в других командах, но, похоже, все больше склоняется к тому, чтобы остаться.

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